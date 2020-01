Adriano Celentano con le sardine | il suo sostegno in un video

Adriano Celentano sta con le sardine : “Se in Emilia Romagna sbagliano a votare è un disastro” : Tramite un video divulgato dal suo clan, Adriano Celentano dice la sua sulle sardine e sull'appuntamento elettorale in Emilia Romagna del 26 gennaio 2020, dove il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini affronterà la candidata di centrodestra Lucia Borgonzoni. Il molleggiato dà il suo sostegno al movimento politico nato a novembre: "Se in Emilia Romagna sbagliassero a votare succederebbe un vero disastro".Continua a leggere

Domenica In | Adriano Celentano sorprende Teo Teocoli e Mara Venier : Domenica In, oggi Adriano Celentano ha sorpreso Teo Teocoli e Mara Venier con un video molto speciale realizzato apposta per loro. E’ stata una puntata davvero molto speciale quella di Domenica In in onda oggi, 19 gennaio 2020. Ospiti nel programma di Mara Venier sono stati l’attrice Veronica Pivetti, Katia Ricciarelli e il cuoco e cantante […] L'articolo Domenica In | Adriano Celentano sorprende Teo Teocoli e Mara Venier è ...

Adriano Celentano fa una sorpresa a Mara oggi a Domenica in (Anteprima Blogo) : AGGIORNAMENTO: La sorpresa di oggi a Domenica in, TvBlog è in grado di svelare che sarà un video realizzato e confezionato da Adriano Celentano per Mara Venier e Teo Teocoli. sorpresa oggi a Domenica inprosegui la letturaAdriano Celentano fa una sorpresa a Mara oggi a Domenica in (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 19 gennaio 2020 09:37.

Adriano Celentano - il suo programma è il flop tv del 2019 : numeri terrificanti che affossano Mediaset : È passato poco più di un mese dalla fine di Adrian, il programma televisivo di Adriano Celentano che è costato a Mediaset una trentina di milioni per avere in cambio risultati terrificanti. Tanto che Italia Oggi premia il Molleggiato come flop del 2019: il suo Adrian venne cancellato da Canale5 dopo

Buon compleanno Michele Ainis - Paolo Conte - Adriano Celentano… : Buon compleanno Michele Ainis, Paolo Conte, Adriano Celentano… …Pasquale Pistorio, Liana Orfei, James Senese, Andréa Ferreol, Giovanni Legnini, Nigella Lawson, Sara Paglini, Davide Ballardini, Marco Branca, Attilio Lombardo, Emanuela Munerato, Nek, Edoardo Ponti, David di Michele, Massimo Zedda, Guido Guidesi, Emanuele Prataviera, Stefano Borsato, Katja Luraschi, Federico Melchiorri, Gianluca Naso, Jefferson Andrade Siqueira, Ivan Castiglia, ...

Checco Zalone - star di Tolo Tolo - rivela : "Adriano Celentano è il mio idolo" : Checco Zalone, in questi giorni nelle sale con il film Tolo Tolo, ha rivelato che il suo idolo è Adriano Celentano. Tolo Tolo riporta sul grande schermo Checco Zalone che, in una recente intervista, ha svelato che il suo mito è Adriano Celentano. Il regista e attore, rispondendo alle domande del Corriere della Sera, ha inizialmente voluto chiarire: "Intendiamoci: Sordi ha messo in scena l'italiano come anch'io tento di fare. Ho visto e rivisto ...

Fiorello difende Adriano Celentano deve essere più rispettato : Il conduttore Fiorello scende in difesa di Adriano Celentano che è nel mirino per i bassi ascolti registrati da “Adrian” andato in onda su Mediaset. «Voglio omaggiare Adriano Celentano che giovedì scorso ha terminato il suo programma – ha detto nel suo programma Viva RaiPlay! – I numeri forse non sono stati eclatanti? Si leggono tante cose, ma in questo Paese non si riesce proprio a rispettare la storia delle persone perché c’è ...

Adrian : ascolti deludenti per Adriano Celentano anche nell'ultima puntata : Adrian è andato in onda ieri sera con la sua ultima puntata e gli ascolti, per Adriano Celentano, non sono stati clementi, neppure Marco Mengoni è riuscito nel miracolo. Gli ascolti di Adrian, nell'ultima puntata, non sono migliorati affatto rispetto al passato e nulla ha potuto neppure il super ospite di Adriano Celentano, Marco Mengoni, perchè quello che, dopo la trasmissione di 9 puntate, nel corso di un intero anno, è chiaro per Mediaset è ...

Adriano Celentano | Il figlio Giacomo devastato dal dolore | Cosa è successo : Adriano Celentano è reduce dal clamoroso flop televisivo del suo Adrian, dopo tanti anni che ogni sua apparizione televisiva diventava un vero e proprio evento nazionale. Il figlio Giacomo ha colto l’occasione in questi giorni per parlare a cuore aperto con i colleghi del settimanale Nuovo e per ripercorrere tutti i suoi gravi problemi trascorsi. […] L'articolo Adriano Celentano | Il figlio Giacomo devastato dal dolore | Cosa è ...

Adriano Celentano - ancora brutte notizie per il Molleggiato : Brutta giornata per Adriano Celentano. Giovedì 5 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di Adrian. Lo show del Molleggiato, nonostante gli ospiti illustri, non ha convinto il pubblico e ha chiuso con meno di 3 milioni di spettatori equivalenti all’11% di share. No, Adrian non è piaciuto al pubblico. Ed è stato così dall’inizio. La prima puntata del programma era andata in onda a gennaio 2019 poi lo show di era fermato per ragioni di salute ...

Adrian - mistero sul bilancio di Adriano Celentano : l'indiscrezione che agita Mediaset : Adrian non ha pace. A parte il flop televisivo, spunta una nube oscura sulla testa di Adriano Celentano e di Claudia Mori, sua moglie. Il giornalista di Italia Oggi Claudio Plazzotta, esperto di televisione e mercato, scrive su Twitter: "Siamo al 6 dicembre 2019 e la Clan Celentano srl, quella che h

Adrian - Adriano Celentano/ Ultima puntata - è stato davvero solo un flop? : Adriano Celentano, Adrian arriva all'Ultima puntata della serie animata e dello show. Un finale, e una morale, deludente. Si salva Marco Mengoni.