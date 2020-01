Adolescenza e abuso sostanze, a 12 anni il primo tiro di cocaina (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (askanews) – La “crisi adolescenziale” è fisiologica. Ci si sente spesso inadeguati e insicuri, con il corpo che si trasforma velocemente e la mente che corre per adeguarsi. Rientra tutto nella normalità, ma è proprio questo il momento in cui i giovani possono iniziare a fare uso di sostanze. Tiziana Amici – psichiatra e psicoterapeuta, autrice del libro “Urgenze in psichiatria” (scritto assieme a Elvira Di Gianfrancesco e Alessio Giampà per L’Asino d’oro edizioni, collana Bios Psychè), lavora in un Spdc, un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, in un’azienda ospedaliera di Roma, e nel suo libro racconta di come l’età in cui ci si avvicina alla cocaina sia scesa a 12 anni e il numero di minori che arrivano in Pronto soccorso perché hanno fatto uso di sostanze siano quasi raddoppiati (più ... notizie

Adolescenza abuso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Adolescenza abuso