Adesso Erdogan vuole costringere i miliziani siriani ad andare in Libia (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Turchia vorrebbe inviare, nel giro di poche settimane, almeno 6mila combattenti siriani in Libia per sostenere le forze vicine al governo di Fayez Al Sarraj. Le ultime indiscrezioni in tal senso sono state lanciate dall’osservatorio siriano sui diritti umani, un’associazione basata a Londra che da anni, per la verità con risultati non sempre lusinghieri, è impegnata a diffondere notizie sull’andamento del conflitto in Siria. Che però Ankara abbia già iniziato ad inviare a Tripoli combattenti prelevati dalle regioni settentrionali siriane, è un dato di fatto consolidato e confermato da alcune inchieste giornalistiche. Tra queste, quella che ha avuto maggiori riscontri è stata quella del The Guardian. Ankara taglia i fondi per costringere i miliziani ad andare in Libia Le ultime informazioni hanno parlato addirittura di un tentativo da parte della Turchia di ... it.insideover

