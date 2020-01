Tim: Rossi, ‘valore molto inferiore a potenzialità’ (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Il valore di Tim in questo momento è molto inferiore alle potenzialità e alle opportunità che Tim ha. Sono molto fiducioso del fatto che il valore a beneficio degli azionisti possa salire”. Lo afferma il presidente di Tim, Salvatore Rossi, intervenendo al convegno organizzato da Asati. “Sono arrivato in Tim sull’onda di un cessate il fuoco” e, spiega il presidente, ‘siamo una vera squadra, il cui intento è quello di portare avanti Tim e soprattutto far salire il suo valore’. ‘Auguriamoci che il clima sia tale da consentire a un’azienda come Tim, che ha delle potenzialità, di esprimerle”. Per quanto riguarda il dossier Open Fiber, il presidente precisa di parlare ‘da cittadino”. Due aziende che ‘si fanno concorrenza, scavano mezzo metro distanza”, secondo Rossi, ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Tim: Rossi, ‘valore molto inferiore a potenzialità’... - cvrnflakes_ : RT @morleysoul: @sonoilgrinch (Io trovo queste cose sempre dopo una vita ma comunque) In ordine sono Kuma, Chloe, Cody e Kai ? poi avrei du… - sonoilgrinch : RT @morleysoul: @sonoilgrinch (Io trovo queste cose sempre dopo una vita ma comunque) In ordine sono Kuma, Chloe, Cody e Kai ? poi avrei du… -