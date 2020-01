Terry Jones: John Cleese, Eric Idle e Simon Pegg salutano la star dei Monty Python (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Terry Jones è morto a 77 anni e tra i ricordi in suo onore ci sono anche John Cleese, Eric Idle e Simon Pegg. Terry Jones, la star dei Monty Python morta all'età di 77 anni, ha colpito profondamente i suoi amici e colleghi tra cui John Cleese ed Eric Idle. L'attore, come ha rivelato il suo agente all'Associated Press, ha perso una lunga battaglia contro una rara forma di demenza nella notte di martedì, all'età di 77 anni. Tra le reazioni alla triste notizia ci sono quelle dei suoi amici e colleghi John Cleese ed Eric Idle che hanno co-fondato i Monty Phyton in collaborazione con Michael Palin, Graham Chapman e Terry Gilliam. Cleese ha scritto su Twitter: "Ho appena sentito di Terry ... movieplayer

