Supermagic 2020 dal 30 gennaio al Teatro Olimpico

Torna l'imperdibile appuntamento con Supermagic, lo spettacolo di varietà magico più grande d'Europa, giunto alla 17ª edizione. Dal 30 gennaio al 9 febbraio al Teatro Olimpico di Roma, i migliori illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo si esibiranno in un nuovo imperdibile spettacolo: "Supermagic Illusioni". Un'esperienza di pura magia dove le illusioni si trasformano in realtà: incredibili apparizioni, trasformazioni ed effetti magici mai visti prima in Italia. Un'occasione unica per sognare e divertirsi con la grande magia dal vivo. I migliori illusionisti, prestigiatori, mentalisti, grandi talenti e campioni internazionali, insieme sullo stesso palco per la prima volta in Italia, incorniciati da una scenografia mozzafiato e da una coinvolgente atmosfera d'incanto e di mistero. 8 stelle internazionali della magia, un nuovissimo cast di oltre 20 artisti, 2 ore di ...

