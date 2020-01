Prezzi Galaxy S20, Plus e Ultra: ecco perché venderanno poco (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sono trapelati i Prezzi di Galaxy S20, S20 Plus e Ultra. Si tratta, per ora, solo di speculazioni su cui non vi è la certezza assoluta, ma non è difficile immaginare che questi possano subire un aumento rispetto ai modelli del 2019.È prevedibile che il 2020 sarà ancora l’anno dei mid range ed entry level se i Prezzi dei flagship Samsung dovessero essere confermati. Il mercato offre diverse opportunità per risparmiare, grazie ai produttori cinesi e non solo.Il miglioramento delle specifiche è l’ombrello sotto cui le aziende si nascondono per motivare l’aumento dei Prezzi ad ogni nuova uscita, ma è proprio così che stanno le cose?Prezzi Galaxy S20: sempre più in altoSamsung ha deciso ancora una volta di presentare tre modelli di punta, il più economico, si fa per dire, sarà il Galaxy S20 che prederà il posto di Galaxy S10e. Galaxy S20 Plus che sarà il successore di ... pantareinews

