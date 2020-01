Morso da un ragno violino ad Aosta: 63enne morto dopo tre infezioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tragico episodio di presunta malasanità ad Aosta, dove la famiglia di un 63enne deceduto lo scorso 14 gennaio ha deciso di fare causa all’ospedale cittadino Umberto Parini dopo che il loro congiunto era stato Morso da un ragno violino all’interno della stessa struttura. L’uomo, ricoverato per un’insufficienza renale nel reparto di nefrologia, è morto al termine di un susseguirsi di tre diverse infezioni che lo hanno colpito a seguito del Morso dell’aracnide avvenuto durante il ricovero lo scorso settembre. Morso da ragno violino ad Aosta Il 63enne Ernesto Mantovanelli, ex paracadutista della Folgore e presidente dell’Associazione Disabili della Valle d’Aosta, venne ricoverato nel settembre del 2019 all’ospedale Parini di Aosta a seguito di un’insufficienza renale di cui da tempo soffriva. Durante la permanenza nella struttura, ... notizie

