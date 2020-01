Milano, prefetto annuncia sgomberi programmati in via Gola. Linea dura: “Riportare la legalità” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Questa mattina si è riunito in prefettura a Milano il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che insieme con Regione e Comune per affrontare la questione della legalità e delle case popolari occupate abusivamente via Gola: il prefetto Renato Saccone ha annunciato che ci saranno sgomberi programmati al più presto. Mentre la vicesindaco Scavuzzo ha puntato il dito anche contro il centro sociale di via Gola in merito alla questione "legalità". fanpage

