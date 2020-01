Mai più senza: iKuddle, la lettiera per gatti smart con intelligenza artificiale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) (foto: iKuddle) La tecnologia può migliorare la qualità della vita quotidiana anche nei suoi ambiti forse meno nobili, ma assai importanti. Un esempio su tutti? La gestione della lettiera del gatto. Direttamente dal Ces 2020 la proposta definitiva che si chiama iKuddle e che sfrutta sensori, intelligenza artificiale e automatismi per venire incontro ai padroni più schizzinosi e pigri. Protagonista di una campagna trionfale su Kickstarter, con oltre un milione di dollari raccolti da oltre 3500 investitori superando del 3511% il budget iniziale previsto, iKuddle è pronta a debuttare in commercio puntando su due principi come la comodità e la natura smart. In buona sostanza fa tutto da sola. Il gatto entra dal foro piazzato in un angolo di questo elegante accessorio simile a un elemento d’arredo e una volta terminati i propri bisogni e abbandonata la toilette, iKuddle azionerà il ... wired

acmilan : Auguri sinceri al nostro Dominik #Paris, cuore rossonero. Torna presto più forte che mai Domme! ??????? - CalabriaTw : A #Roma è finita l'era del M5s e della #Raggi. Sulla discarica e sui rifiuti va in frantumi la più grande sciagura… - borghi_claudio : Finalmente restaurata e riparata la Sala Consiglio del comune di Como che aveva avuto un cedimento. Tornata più bel… -