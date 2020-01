LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini va al quinto set! Sinner perde contro Fucsovics! Djokovic al terzo turno (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SINNER-FUCSOVICS LA VITTORIA AGEVOLE DI DJOKOVIC SU ITO IL RIEPILOGO DELLA SESSIONE DIURNA DEGLI Australian Open (22 gennaio) – TABELLONE MASCHILE I risultati AGGIORNATI DEGLI Australian Open (22 gennaio) 7.35: Matteo Berrettini si aggiudica il quarto set contro l’americano Sandgren e si gioca il tutto per tutto al quinto set, Raonic sta per chiudere contro Garin, avanti 6-3 6-4 5-2. 7.17: La spunta al quinto set Marin Cilic: il croato piega con il punteggio di 6-2 6-7 (6) 3-6 6-1 7-6 (3) il francese Benoit Paire, accedendo al terzo turno. Il prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra Mmoh e lo spagnolo Bautista Agut (testa di serie n.9). 7.15: Matteo Berrettini guida 3-2 nel quarto set contro l’americano Sandgren: il romano è indietro di un set e deve assolutamente tentare la rimonta. 7.03: Per ... oasport

