L'assessore di Bonaccini: "Un serbo qui non potrebbe curarsi"ihajlovic (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roberto Vivaldelli Salvini replica all'uscita di Massimo Mezzetti su Sinisa Mihajlovic: "Non è stato ricandidato e con questa scemenza ne intuiamo i motivi: non è adatto a ricoprire un ruolo pubblico e fa polemica sulla salute di una persona" "E pensare che, se dessimo retta a chi dice 'negli ospedali dell'Emilia-Romagna va data la precedenza prima agli emiliano-romagnoli...poi agli italiani...poi agli altri', un serbo, non residente in Emilia-Romagna, non potrebbe curarsi". È il commento, pubblicato su Facebook, di Massimo Mezzetti, assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità nella giunta Bonaccini, in Emilia-Romagna. Il riferimento dell'assessore regionale è alle recenti dichiarazioni dell'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che ha confessato in un'intervista a Il Resto del Carlino di fare il tifo per il leader leghista Matteo Salvini e ... ilgiornale

francpassarelli : @che_tempo sei malissimo informato: il sottosegretario riceve delega dal ministro competente su determinate materie… - francpassarelli : @MovArtGarbaMi @GianricoCarof @NicolaMolteni bonaccini è stato solo assessore comunale, bergonzoni SOLO sottosegret… - francpassarelli : @giornalettismo che molteni non sappia di borgonzoni èuò anche andare, ma che dei giornalisti non sappiano che la b… -