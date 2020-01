Jeep Compass e Renegade 4xe - I prezzi e le caratteristiche delle ibride plug-in (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Jeep ha svelato i prezzi e i primi dettagli delle nuove versioni ibride plug-in delle Renegade e Compass, le 4xe. I clienti potranno utilizzare una piattaforma dedicata per confermare il proprio interesse all'acquisto delle First Edition, le versioni di lancio che saranno caratterizzate da un allestimento full optional con prezzi a partire da 40.900 euro per la Renegade e da 45.900 per la Compass.240 CV e trazione integrale ibrida. Le due Suv sono spinte da un powertrain che combina un 1.3 turbobenzina con un motore elettrico: la potenza complessiva del sistema è di 240 CV. Il quattro cilindri aziona le ruote anteriori, mentre l'unità a elettroni fornisce trazione all'asse posteriore, garantendo così un sistema di trazione integrale. Sfruttando insieme i due propulsori, le Renegade 4xe e Compass 4xe possono scattare da 0 a 100 km/h in circa sette secondi e toccare i 200 km/h, mentre ... quattroruote

quattroruote : #Jeep #Compass e #Renegade #4xe, ecco prezzi e caratteristiche delle #Suv #ibride #plugin - Clarembaldo : RT @gustinicchi: Buone notizie Melfi. è stato definito il piano dei lavori per l’incremento della produzione della Jeep Compass nello stabi… - Autoingros : Aspettando la partita di Coppa Italia di stasera vi mostriamo la @Jeep per i veri Juventini… -