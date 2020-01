Jason Momoa, visita in ospedale: «Il superpotere più bello? Far felici i bambini» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Jason Momoa, visita all'ospedale pediatricoJason Momoa, visita all'ospedale pediatricoJason Momoa, visita all'ospedale pediatricoJason Momoa, visita all'ospedale pediatricoJason Momoa, visita all'ospedale pediatricoJason Momoa, visita all'ospedale pediatrico«La cosa più bella che posso fare come Aquaman? Portare la felicità tra i bambini». Jason Momoa posa il suo tridente e va a fare visita ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico UPMC di Pittsburgh. L’attore di origini hawaiane, che negli ultimi anni ha interpretato il supereroe dell’universo DC Comics, si è soffermato per qualche ora nelle stanze della clinica, tra foto, sorrisi e un braccio di ferro speciale. «Prima ti tornare a lavoro, ho portato il mio saluto a tanti bambini davvero coraggiosi e alle loro famiglie, alle quali vanno tutti i miei auguri», scrive l’attore sulla sua pagina Instagram, dove ha pubblicato una serie di ... vanityfair

