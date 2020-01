Influenza suina, allarme a Nocera Inferiore: contagiati tre infermieri (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Altri casi di contagio da Influenza suina ci sarebbero all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Città, sarebbero tre gli infermieri contagiati dal virus AH1N1, che si sono sottoposti al tampone orogaringeo. Tutti e tre i pazienti presentavano sintomi particolari, non quelli della comune Influenza stagionale. Gli infermieri sarebbero stati infettati da una donna ricoverata al nosocomio proprio perché colpita dal virus. I responsabili del reparto nocerino hanno deciso di disporre il test anche su altro personale, entrato in contatto con la paziente e con i colleghi ammalati. I risultati sono attesi nelle prossime ore. In caso affermativo non sarà opportuno soltanto accertare la malattia, ma pure capire come essa sia stata trasmessa dalla donna allo staff sanitario. Influenza suina, allarme a Nocera Inferiore: ... urbanpost

