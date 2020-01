«Hammamet», come Pierfrancesco Favino si trasformava in Craxi sul set. Foto e intervista (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il make-up in Hammamet è da Oscar. Ecco perché era doveroso dare voce al team dietro la (realizzazione della) maschera prostetica di Craxi che indossa in ogni scena Pierfrancesco Favino. Vi raccontiamo, attraverso le parole del make-up designer Andrea Leanza e della key artist e coordinatrice del progetto Federica Castelli, le varie fasi di lavorazione che hanno portato a quella che si può considerare un’opera d’arte. Ci sono volute più di quattro ore di trucco per “montare” la maschera in silicone sul volto dell’attore romano e un’ora circa per rimuoverla. «Ogni volta che finivamo la giornata non potevamo riutilizzarla», sottolinea Castelli, «abbiamo applicato i nove pezzi che componevano il make-up nei 39 giorni di riprese, più cinque make-up test, per un totale di circa 400 protesi. Questo senza contare le stampate non andate a buon fine». Dietro dietro al Craxi di Hammamet c’è un ... gqitalia

