Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa sparisce dalla Casa. I fan su Twitter: «È uscita dalla porta rossa» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa sparisce salla Casa. I fan su Twitter: «È uscita dalla porta rossa». Ieri sera, gli inquilini della Casa più spiata d'Italia... leggo

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - MediasetPlay : Clizia Icorvaia svela i suoi sentimenti... Ivan Gonzalez non corrisponde in alcun modo al prototipo del suo uomo id… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -