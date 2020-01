GAZZETTA – “Gattuso ritrova Insigne-gol: Lazio eliminata”, e si parla di “schizofrenia partenopa” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’edizione di oggi de La GAZZETTA dello Sport apre in prima pagina con il Napoli e la vittoria di ieri contro la Lazio in Coppa Italia. Successo al San Paolo nel segno di Lorenzo Insigne che trascina gli azzurri e festeggia con i tifosi: “Gattuso ritrova Insigne-goal: Lazio eliminata”. Si parla addirittura di “schizofrenia partenopea”. “Chiamatela pure schizofrenia partenopea da coppe. È un consiglio agli analisti (psichici, non tecnico-statistici) per cercare di inquadrare il comportamento stagionale del Napoli fra campionato e coppe. Nel periodo in cui tocca il fondo e c’è la sensazione che ancora si possa raschiare lì in basso, la squadra trova la perla di una prestazione che riconcilia con la propria gente, tornata per una sera a tifare con un po’ di trasporto”. Adesso il Napoli è atteso dal big match di campionato con la Juventus. La ... calciomercato.napoli

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? Eriksen, Mou non aiuta l'Inter ?? Coppa Italia, Gattuso ritrova Insigne… - Gazzetta_it : #Gattuso guarda avanti: 'Nel mio #Napoli voglio ancora il veleno che ho visto oggi' #NapoliLazio #CoppaItalia… - Salvato95551627 : RT @napolista: Gazzetta: #Lobotka deluso per la sostituzione #Gattuso ha saputo consolare lo slovacco promettendogli che lo terrà in consi… -