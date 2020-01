Elezioni Emilia Romagna, Mihajlovic tifa Salvini: “È uno tosto”. Polemiche sui social (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sinisa Mihajlovic scende in campo nelle Elezioni in Emilia Romagna: “Matteo Salvini è uno tosto, fa quello che dice”. Polemiche sui social. Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, in occasione di un’intervista al Resto del Carlino, è sceso in campo nel dibattito sulle Elezioni regionali rivelando di sostenere Matteo Salvini. E la presa di posizione dell’allenatore ovviamente ha diviso l’opinione pubblica e la tifoseria bolognese. Elezioni in Emilia Romagna, assist di Sinisa Mihajlovic a Salvini: “È uno tosto, fa quello che dice” Mihajlovic ha rilevato di avere incontrato Matteo Salvini, “un combattente“. “È passato a trovarmi l’altro giorno a trovarmi, in incontro piacevole. Mi piace la sua forza e la sua forza e la sua grinta, è un combattente“. Senza riferirsi direttamente alla Borgonzoni Sinisa ... newsmondo

