Di Maio lascia guida M5S: "Il mio compito è terminato" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Luigi Di Maio lascia la guida del M5s. Come ampiamente anticipato il ministro degli Esteri abbandona il doppio ruolo di capo politico del Movimento e membro del governo. Adinolfi: “Di Maio come Schettino”. Jacopo Fo: “Il M5S ha perso simpatia” Il commento sulla situazione delicata del M5S. Di Maio lo ha annunciato poco fa durante l'evento M5S al Tempio di Adriano per la presentazione dei "facilitatori" dei 5 Stelle. Il reggente del Movimento sarà Vito Crimi, cioè l’esponente più anziano del comitato di garanzia grillino, in base allo stesso statuto dei 5 Stelle.Secondo quanto apprende Adnkronos la reggenza del Movimento potrebbe allargarsi in seguito. All’orizzonte ci sono gli stati generali di marzo. Ormai incalzato dalla fronda interna e alle prese con l’emorragia di parlamentari pentastellati, Giggino ha ... blogo

