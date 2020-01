Cyberpunk 2077: periodi di crunch inevitabili per terminare il gioco ma le condizioni non sarebbero così dure come ai tempi di The Witcher 3 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CD Projekt Red affronterà periodi di crunch per finire l'atteso Cyberpunk 2077, ma le condizioni non sarebbero così dure come ai tempi dello sviluppo di The Witcher 3, si afferma in un nuovo report.Cyberpunk 2077 doveva arrivare il 16 aprile 2020. All'inizio di questa settimana, lo sviluppatore ha annunciato il rinvio del gioco perché la sua "scala e complessità" richiedono del tempo extra. Cyberpunk 2077 è "completo e giocabile", ma la società vuole che sia praticamente perfetto. Di solito, i rinvii significano meno pressione sul team . Tuttavia, il CEO Adam Kicinski ha ammesso che il crunch sarà ancora una realtà per i dipendenti di CD Projekt Red."In una certa misura, sì, a dire il vero. Cerchiamo di limitare il più possibile il crunch, ma è la fase finale. Cerchiamo di essere ragionevoli in questo senso, ma sì. Sfortunatamente sarà così", ha detto Kicinski. La società non assumerà ... eurogamer

