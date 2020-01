Copenaghen Ha Piantato Alberi Da Frutta per La Città e Lascerà Raccogliere Gratis More, Mirtilli e Mele (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Copenaghen, diventa promotrice di un’iniziativa davvero genuina quella di piantare Alberi da Frutta in tutta la Città, che permetterà a chiunque di Raccogliere Frutta Gratis, al fine di offrire alla comunità prodotti genuini e ricchi di qualità. Questi Alberi saranno piantati in aree pubbliche, dove hanno accesso un numero copiscuo di persone, al fine di ricreare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, che negli ultimi tempi sembra essersi inclinato, visti peraltro gli ultimi avvenimenti. Lo scopo. è quello di avvicinare le persone alla vegetazione con prodotti naturali, sani e genuini offrendo, dunque, una sana alimentazione. L’amministrazione di Copenaghen si dice soddisfatta di questa iniziativa votando per la realizzazione di questo progetto, garantendo gustose ricette con ingredienti selvatici raccolti. Nel Medioevo la raccolta di cibi era proprio una ... youreduaction

