Come funziona il Var? Il video nel van degli arbitri (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Come funziona il Var? Dopo la Serie A, anche la Serie B è pronta ad introdurre l’utilizzo dei Var (video Assistant Referees) durante le gare ufficiali: la sperimentazione è iniziata con il girone di ritorno, mentre l’utilizzo in partita comincerà nei playoff/playout della stagione in corso, mentre sarà usato definitivamente con l’inizio del campionato 2020/21. Nel … L'articolo Come funziona il Var? Il video nel van degli arbitri calcioefinanza

marattin : Oggi su Il Foglio: perché l’IRPEF attuale non funziona, perché non possiamo accontentarci di qualche ritocco (o peg… - DAZN_IT : Come funziona il VAR? ?? #DAZN - Mov5Stelle : Accumulare energia sfruttando l’acqua e la gravità: l’idroelettrico a pompaggio. Ecco come funziona ? -