Come è morto Vakhtang? Sul migrante deceduto a Gradisca c' è chi evoca il caso Cucchi

La ricostruzione delle ultime ore di vita di Vakhtang Enukidze è affidata al racconto che chi era con lui ha fatto a Riccardo Magi. Era notte quando in quella stanza del Cpr di Gradisca d'Isonzo l'uomo - 39 anni, origini georgiane - stava male. Non riusciva più a parlare. Era rientrato nella struttura dopo essere stato per un giorno e mezzo di carcere a Gorizia. Era stato portato lì in seguito a uno scontro con un'altra persona presente nella struttura. O a una rissa, hanno riferito altri. Prima di perdere definitivamente conoscenza è caduto dal letto, senza forze. Un compagno di stanza lo ha aiutato ad adagiarsi sul materasso, trascinato a terra perché non riusciva a risollevarsi per rimettersi a letto. La mattina dopo, il 18 gennaio, era in stato di incoscienza e l'intervento dell'ambulanza non è bastato a ...

