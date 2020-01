Cacao sui capelli, il cioccolato alleato nella guerra all’invecchiamento (Di mercoledì 22 gennaio 2020) nella guerra all’invecchiamento e ai capelli bianchi, c’è un alleato in più: il Cacao come rimedio, gli utilissimi benefici del cioccolato che in pochi conoscono capelli (Fonte foto: web source) La presenza di capelli bianchi sulla cute delle donne e degli uomini rappresentano da sempre un punto particolare nella vita di tutti, c’è chi li sfoggia con orgoglio e li trova eleganti, e chi ne soffre perché sinonimo di invecchiamento: spunta un alleato in questa guerra, il Cacao, grazie agli enormi benefici poco noti del cioccolato. Disagi e parrucchiere ogni mese per contrastare la ricrescita da un lato, prodotti schiarenti per una tonalità più chiara dall’altro. Quello dei capelli grigi o tendenti al bianco è un tema che divide, e non c’è un modo giusto o sbagliato di vederla. Semplicemente c’è a chi piace e chi prova di ... chenews

