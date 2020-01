Brianza: ricette rubate per l’ormone del body building; 3 arresti, 6 denunce | VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ci sono diverse farmacie della provincia di Milano e di Monza e Brianza coinvolte nella truffa con falso e ricettazione per la distribuzione di farmaci anabolizzanti tra appassionati di body building. I Carabinieri del Nas di Milano, nelle province di Milano, Genova e Lecco, a conclusione dell’indagine denominata “Grecale” hanno effettuato 2 arresti in carcere, uno ai domiciliari, oltre alla denuncia di 6 persone con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, falsificazione di ricette mediche e ricettazione di specialità medicinali ad effetto anabolizzante. su Il Notiziario. ilnotiziario

