Bimba salvata mentre sta per soffocare: ecco perché tutti dovremmo sapere fare la manovra di Heimlich (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È stato grazie alla prontezza di un carabiniere che non era in servizio, ma che conosceva le manovre di disostruzione pediatrica, se una Bimba di Roma, che non ha nemmeno un mese, è ancora viva. Probabilmente per un rigurgito che le ostruiva le vie aeree, stava soffocando: era già cianotica e in apnea. La mamma e il papà, che erano in un negozio, sono usciti per strada disperati nel tentativo di cercare aiuto, e il vicebrigadiere lucano Angelo Perillo, in forza alla compagnia Trionfale nella capitale, ha praticato subito, insieme al papà della piccola, la manovra di Heimlich, ed è riuscito a salvarla. «Penso che chiunque al mio posto lo avrebbe fatto. La bambina era cianotica e bisognava fare presto», ha raccontato il carabiniere. «Sono stati minuti interminabili poi per fortuna ha ripreso a respirare. Il papà mi ha abbracciato e abbiamo pianto per la felicità». Ogni anno, secondo i ... vanityfair

