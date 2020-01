Aosta, morso da un ragno in ospedale: la denuncia dopo la morte di un 63enne (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La famiglia di un 63enne, morto all’ospedale Parini di Aosta, chiede che venga fatta luce sulla vicenda. Lo rivela La Stampa, che riporta le parole del figlio. Secondo quest’ultimo, l’uomo, da anni sotto dialisi, nel settembre scorso sarebbe stato morso da un ragno violino durante un ricovero in Nefrologia e sarebbe morto dopo pochi mesi, stroncato da una serie di infezioni. La vicenda descritta dalla famiglia Il caso del 63enne è finito sulle cronache nazionali dopo la sua morte, avvenuta lo scorso 14 gennaio all’ospedale Parini di Aosta. A detta dei familiari, che ne hanno parlato a La Stampa, sarebbe deceduto dopo una serie di infezioni che avrebbero fatto precipitare un quadro clinico già compromesso dalla grave insufficienza renale di cui soffriva. Proprio sull’evoluzione delle complicazioni la famiglia avrebbe deciso di presentare una denuncia, per arrivare alla piena ... thesocialpost

