Amici 19: le parole di Alessandra Celentano a Javier dopo la puntata (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Alessandra Celentano ha avuto qualcosa da dire a Javier dopo la puntata di sabato scorso. Ecco che cosa è successo nella scuola di Amici Amici 19: Javier ad un passo dall’eliminazione Javier Rojas è stato il grande protagonista della puntata di Amici 19 di sabato 18 gennaio. Facciamo un passo indietro. Nel daytime di venerdì 17 gennaio andato in onda su Real Time la produzione ha rimproverato i ragazzi per i continui ritardi, i disordini nella scuola e nel residence e i comportamenti irrispettosi nei confronti delle persone della redazione. Javier ha avuto una reazione molto forte, ha iniziato ad inveire contro il programma dicendo che non è una bella vetrina, che nessun ballerino che ha fatto parte di Amici ha avuto poi una carriera. Inoltre, usando molte parolacce, ha detto che lui è un professionista e che non deve essere trattato in quel modo. Il ballerino non ha voluto ... kontrokultura

