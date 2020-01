Allarme peste suina, sequestrate 10 tonnellate di carne cinese (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A Padova la Guardia di Finanza ha sequestrato 10 tonnellate di carne cinese, è scattato l’Allarme per peste suina. Sono state sequestrate 10 tonnellate di carne proveniente dalla Cina perché potrebbero essere contaminate da peste suina, per questo motivo è stata subito incenerita. Questo provvedimento è scattato dopo che sanitari dell’Ussl 6 Euganea hanno ritenuto il prodotto potenzialmente molto pericoloso. Le 10 tonnellate di carne erano state importate dalla Cina, la Guardia di Finanza di Padova le ha subito sequestrate e incenerite perché potevano essere potenzialmente contaminate da peste suina. Il maxi blitz della Guardia di Finanza è avvenuto a Padova questa notte in un magazzino all’ingrosso di generi alimentari che stavano scaricando da un camion proveniente ... bigodino

