Una folata di vento spinge il furgone contro un palo: conducente illeso (Di martedì 21 gennaio 2020) Una scena che può apparire surreale, ma che è accaduta davvero ad Arma di Taggia, in territorio ligure. Un furgone con a bordo un uomo è stato spinto da una folata di vento contro un palo. L’impatto, molto forte, non ha causato conseguenze per l’autista che è uscito illeso dal sinistro stradale. L’episodio, inoltre, è accaduto nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio intorno alle ore 14:30, quando in Liguria soffiavano venti con raffiche che sfioravano gli 80-90 km/h. La Polizia Locale, immediatamente intervenuta sul posto, ha raccolto anche le testimonianze dei passanti. Tutti hanno confermato la versione del conducente del mezzo. furgone contro un palo Spaventoso incidente ad Arma di Taggia, in Liguria: nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio un furgone è stato scaraventato contro un palo da una forte raffica di vento. L’episodio si è verificato poco dopo le 14:30, ... notizie

