“Sto impazzendo”. Lotta contro la leucemia, ma adesso non ne può più (Di martedì 21 gennaio 2020) Maurizia Paradiso è la madre di tutte le trans, un volto trasgressivo è aggressivo che ha sconvolto il costume e ha rivoluzionato la TV italiana. La showgirl è da tempo alle prese con un brutto male e appena fatto un annuncio shock sul sito gay.it. Da diversi giorni sembra abbia deciso di interrompere la terapia dei farmaci e qualsiasi cura, in questo modo Maurizia sta rischiando seriamente la vita.” Sto facendo lo sciopero dei farmaci da tre giorni. Ho deciso che non mi curerò più punto adesso sto andando in ospedale al San Gerardo di Monza, a informare alcuni medici che mi hanno seguita negli ultimi anni di questa mia decisione” (Continua…) Poi continua così dicendo che ieri misura della pressione aveva la minima a 180 e che sta impazzendo. Oggi avrebbe dovuto fare una TAC, ma non la farà. Poi la Paradiso ha anche spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a ... howtodofor

mandgyu : STO IMPAZZENDO - capirvmos : Queste penne sto impazzendo - louishardysnow : RT @caccixmilitare: E oggi di nuovo sto studiando come una scema, sto impazzendo. Credo che questo faccia poco bene a me e al mio cervello -