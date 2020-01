Selita Ebansk, l’ex angelo di Victoria’s Secrets colpisce ancora (Di martedì 21 gennaio 2020) L'ex angelo di Victoria's Secrets colpisce ancora. Selita Ebansk, la modella dalla pelle d'ebano continua a lasciare tutti senza fiato. Selita, maliziosa, con le sue gambe lunghissime e seno esplosivo, sa sempre di essere il sogno erotico dei suoi fans. Selita Ebanks, nata il 17 febbraio 1983 a George Town, Grand Cayman, è una modella e attrice. Nata da padre giamaicano e madre caymaniana, Ebanks è cresciuta in una famiglia numerosa che comprendeva sette fratelli.La sua famiglia, in particolare sua madre, ha supportato la sua crescita professionale attraverso programmi extracurricolari. Si trasferì negli Stati Uniti e si stabilì a Staten Island , dove si laureò alla Curtis High School. Fu accettata per frequentare gli studi universitari presso la Columbia University e la New York University, ma invece scelse di fare la modella. All'età di 17 anni, mentre camminava attraverso i ... ilfogliettone

Selita Ebansk Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Selita Ebansk