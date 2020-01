Samantha de Grenet a Vieni da me svela: “Sono stata male, mi sono operata” (Di martedì 21 gennaio 2020) Samantha de Grenet ha confessato di essere stata male, ha parlato della sua malattia a Vieni da me Samantha de Grenet è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, nella puntata andata in onda ieri 20 gennaio 2020 su Rai 1. Alla conduttrice la de Grenet ha confessato di aver attraversato un periodo davvero delicato e diffiicile a causa di una brutta malattia. Fino ad ora la showgirl aveva mantenuto il più stretto riserbo sulla malattia e sull’operazione alla quale si è dovuta sottoporre. A Caterina Balivo ha detto: “Il 2018 non è stato un anno felicissimo. Solo le persone a me molto vicine sanno cosa ho passato. Non ne ho mai parlato per affrontare questo tipo di argomento bisogna essere pronte, forti e mandare un bel messaggio e non un messaggio di debolezza o di fallimento”. Ad oggi Samantha de Grenet non riesce ancora a parlare tranquillamente della sua malattia, lei stessa ... nonsolo.tv

