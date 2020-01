Pamela Anderson: l’attrice si è sposata per la quinta volta (Di martedì 21 gennaio 2020) Quinto matrimonio per Pamela Anderson: l’attrice ha sposato Jon Peters Matrimonio a sorpresa per Pamela Anderson. Dopo la rottura con il calciatore Adil Rami l’attrice si è sposata in gran segreto con Jon Peters, produttore cinematografico di 74 anni. I due sono convolati a nozze a Malibu, come confermato dallo sposo all’Hollywood Reporter. Jon e … L'articolo Pamela Anderson: l’attrice si è sposata per la quinta volta proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Dejow_ : Pamela Anderson compai - golestvcom : Pamela Anderson se casa con Jon Peters - EP_eXtra : Pamela Anderson se casa con Jon Peters -