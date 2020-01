Nintendo non dovrà più pagare i 10 milioni di dollari della causa legata ai controller Wii (Di martedì 21 gennaio 2020) Un tribunale federale di Dallas ha annullato una sentenza contro Nintendo per un caso di violazione di brevetto che regola la tecnologia di movimento del telecomando per Wii. La causa risale a qualche anno fa e l'accusa proveniva da una società, iLife, la quale aveva dichiarato che Nintendo avrebbe copiato questa tecnologia.A quanto pare quindi, Nintendo non dovrà più risarcire i 10 milioni di dollari poiché le accuse di iLife "sono infondate in quanto i brevetti della società sarebbero stati rigettati". In totale i brevetti respinti di iLife ammonterebbero a sei e tra questi vi era appunto quello dedicato ad un sensore di movimento."Nintendo ha una lunga storia nello sviluppo di prodotti nuovi e unici e siamo lieti che, dopo molti anni di contenzioso, il tribunale abbia concordato con la società", ha dichiarato Ajay Singh, vice consigliere generale di Nintendo of America. "Continueremo ... eurogamer

