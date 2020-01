Morto Libero Bendini, era finito su una sedia a rotelle dopo una violenta rapina in casa (Di martedì 21 gennaio 2020) Si è spento all'età di novanta anni Ennio Libero Bendini, l'uomo finito su una sedia rotelle dopo una violenta rapina in casa avvenuta nel 2016 a Piacenza d’Adige, in provincia di Padova. Come conseguenze di quelle violenze infatti, finì in carrozzella senza più camminare. Con lui venne aggredita anche la moglie a cui i malviventi bruciarono un braccio con un ferro da stiro. fanpage

