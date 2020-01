Migrante morto al Cpr di Gradisca, aperta indagine per omicidio volontario (Di martedì 21 gennaio 2020) Un Migrante è morto al Cpr di Gradisca dopo un pestaggio. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio volontario. Gradisca (GORIZIA) – Un Migrante è morto al Cpr di Gradisca. Il decesso, come riportato dal quotidiano Il Piccolo, è avvenuto in ospedale dopo che il 38enne si era sentito male nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio. La Procura ha aperto un’indagine contro ignoti per omicidio volontario. Da capire cosa sia realmente successo con gli inquirenti che stanno vagliando i video delle telecamere di sorveglianza all’interno e all’esterno della struttura. Si tratta di un passaggio fondamentale per provare a ricostruire meglio la dinamica dell’accaduto. La ricostruzione Al momento le ricostruzioni sono due. La prima fatta da alcuni testimoni e dall’associazione ‘No Cpr e no frontiere Fvg’ riferisce di un litigio ... newsmondo

fattoquotidiano : Migrante morto a Gorizia, avviata indagine per omicidio volontario. Magi (+Europa): “Secondo dei testimoni non è mo… - linobor : RT @francofontana43: Migrante morto nel Cpr di Gradisca Si indaga per omicidio volontario @ildubbionews - NewsMondo1 : Migrante morto al Cpr di Gradisca, aperta indagine per omicidio volontario -