Massimo Giletti contro Barbara d’Urso, “il suo modo di fare televisione è irresponsabile” (Di martedì 21 gennaio 2020) Massimo Giletti e Barbara D’Urso uno contro l’altro: il giornalista di La7 cerca di correggere il tiro dopo gli attacchi alla collega E’ scontro aperto tra Massimo Giletti e Barbara D’Urso. Il giornalista di La7 ha voluto precisare che in realtà, avrebbe attaccato la collega soltanto perché non condivide il suo modo di fare Tv che sarebbe poco responsabile. Giletti ha parlato nuovamente degli attacchi che avrebbe mosso nei confronti di Barbara D’Urso. Nella puntata della trasmissione Non è l’arena, aveva mandato delle frecciatine alla giornalista di Canale 5. Giletti però ha voluto precisare che in realtà, la sua idea è quella di un tipo di giornalismo che fa Barbara D’Urso, che non è in linea con quelli che sono i suoi principi. Infatti, secondo lui non c’è competenza giornalistica rispetto a quello di cui si discute in studio. Nella ... kontrokultura

