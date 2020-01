Mariana Aresta de Il Collegio piange su Instagram perché cacciata di casa: “Mi sento persa e inutile” (Di martedì 21 gennaio 2020) A distanza di un mese da quando Mariana Aresta è stata cacciata di casa dal padre perché lesbica, la ragazza si è sfogata in lacrime su Instagram. “Nessuno ti prende mai sul serio, i problemi per tutti sono risolvibili. Non mi sento più me stessa, mi sento persa, abbandonata alle mie competenze. Passo il 70% del mio tempo fuori casa pur di non stare in questo posto dove sono ora e ogni caz*o di volta che ci torno mi sento devastata, inutile e fuori luogo. Non importa quanto darai al mondo, non sarà mai abbastanza. Dopo tutto il bene, tutte le sopportazioni, io sono qui in questo posto non identificabile e quel coglio*e di mio padre è a casa. Il mondo non è ingiusto, di più”. Era il 14 dicembre quando il padre di Mariana l’ha cacciata di casa. Lei quel giorno si è sfogata così: “Possono dei genitori abbandonare un figlio? Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare di casa perché ... bitchyf

