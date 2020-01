Indennizzi ai concessionari autostradali. L’ultimo regalo di Renzi è un emendamento a favore dei signori dei caselli. Restano le maxi penali in caso di revoche (Di martedì 21 gennaio 2020) Se ci fossero ancora dubbi sulla gigantesca copertura politica di cui dispongono i concessionari autostradali, Italia Viva da ieri li ha tolti tutti, presentando un emendamento per salvare le maxi-penali a carico dello Stato in caso di revoca dei contratti in essere con i cosiddetti signori del casello. L’intervento, a sorpresa, è stato inserito alL’ultimo istante utile in un emendamento al decreto Milleproroghe. Il testo non è di semplice comprensione, ma al di la del burocratese prevede nuove regole in caso di revoca delle concessioni autostradali, compresa la gestione transitoria affidata all’Anas. Più nello specifico, salta la norma che mette un freno alle pretese di Benetton e company, secondo cui lo scioglimento dei contratti anche per loro grave inadempienza obbligherebbe la parte pubblica a risarcire i privati del mancato guadagno fino alla scadenza degli stessi. Nel caso di ... lanotiziagiornale

Indennizzi concessionari Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Indennizzi concessionari