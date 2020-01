Il Trono di Spade, George R.R. Martin: «Gli autori della serie mi hanno scavalcato. Non me lo aspettavo» (Di martedì 21 gennaio 2020) «Quando scrivo romanzi vado lento». Non ha mai avuto bisogno di altre giustificazioni, George R.R. Martin, per spiegare ai fan il motivo per cui gli ultimi due atti della saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco tardassero ad arrivare. La posta in gioco è talmente alta che sono tutti disposti ad aspettare. A saziare le golosità dei meno pazienti ci hanno pensato gli autori della serie tv tratta dai suoi libri, Il Trono di Spade. Gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss, cavalcando i ritmi della produzione e diffusione seriale, hanno deciso di chiudere la storia con largo anticipo. Ma la storia (stavolta con la S maiuscola) ha dato ragione a Martin: la fretta non paga mai. «La gente conosce un finale – non il finale», ha dichiarato lo scrittore americano in un’intervista a la Repubblica. «Gli autori della serie tv mihanno scavalcato, e non me lo aspettavo. Quindi continuo a ... open.online

