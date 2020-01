Holly e Benji: il nuovo videogioco per PC e console in arrivo nel 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si chiama Captain Tsubasa: Rise of New Champions ed è il nuovo videogioco per pc e console annunciato oggi con un trailer che vedrà protagonisti Holly e Benji. Holly e Benji tornano a correre nel nuovo videogioco per PC e console Captain Tsubasa: Rise of New Champions che è stato annunciato oggi da Bandai Namco con un trailer. arrivo previsto sul mercato: il 2020, ancora ignoti mese e giorno. Sarà naturalmente un gioco di calcio per pc, PS4 e Nintendo Switch, questo Captain Tsubasa: Rise of New Champions, anche se, come si può notare dal trailer, ma come capirà chiunque conosca la serie anime famosa in Italia come Holly e Benji, tratta dal manga Capitan Tsubasa, la rappresentazione dello sport in questione sarà poco realistica e in compenso ... movieplayer

