Grande Fratello Vip 4, Cristiano Malgioglio non ci sta e attacca alcuni concorrenti (Di martedì 21 gennaio 2020) Malgioglio è un fiume in piena su Twitter. Il cantante, infatti, ha preso le difese di Valeria Marini dopo gli attacchi di ieri sera al Grande Fratello Vip. Dopo il confronto con Rita Rusic, infatti, alcuni inquilini della casa si sono lasciati andare a commenti fuori luogo sul conto della Marini. I due inquilini in questione sono Antonella Elia e Antonio Zequila. Alfonso Signorini, però, non ha fatto riferimento all’accaduto, ma il web in queste ore è in rivolta. Anche Malgioglio ha voluto dire la sua sui social media, cinguettando: Domani sera ci sarà quel gioiello di TV #larepubblucadelledonne con PChiambretti. Non ci saranno donne contro. Ci sarà @valeriamarini e non Antonella Elia e per nostra fortuna neanche er mutanda. Non amiamo il Bullismo. GrandeFratello La domanda che tutti si pongono è la seguente: perché il Grande Fratello non prende provvedimenti? ... trendit

