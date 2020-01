Girano video choc a scuola, polemiche sui trapper casertani: arrivano gli ispettori (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Sono arrivati gli ispettori ministeriali all’istituto scolastico Aldo Moro di Marcianise (Caserta), in seguito alle polemiche scoppiate dopo che i trapper casertani Bomberup e Joka (B-Art), hanno lanciato il loro singolo “scuola” con un video girato proprio nell’istituto casertano; immagini e parole che stanno spopolando tra i più giovani ma che hanno sconcertato docenti e genitori, tra insulti alla prof e fiamme che avvolgono il cortile della scuola, mentre i due trapper se ne stanno in piedi sulla cattedra. A far esplodere le polemiche sul video alcuni docenti dell’istituto casertano, che su proprie chat hanno criticato i toni usati dai due ragazzi; peraltro il dirigente dell’istituto Pietro Bizzarro ha ammesso di aver autorizzato un mese fa i due trapper a girare il video nel proprio istituto, spiegando ... anteprima24

domenicopanacea : @giolongoo Utilizzi fatui e superflui ma mi rendo conto che la gente, tanta gente, vive di ste cavolate. Non è fors… - GiuseppeCrisaf1 : @corrierebologna sempre più imparziali....vedendo i video che girano c'erano i soliti tesserati antiodio che odiano, nulla di più... - pinkdor74 : RT @difenacum: Sono almeno 5 anni che su Twitter girano gli stessi video. Ma non vi siete rotti il cazzo? Sembra di stare a Paperissima Spr… -