Forum economico di Davos, l’intervento di Greta: “Media e politici non vogliono parlare di cambiamenti climatici. Io continuerò a farlo” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Piuttosto che parlare di come affronto gli ‘haters’ voglio ribadire qualche dato. Abbiamo il 67% di probabilità di rimanere al di sotto di un aumento della temperatura globale di 1,5 gradi Celsius, a dirlo è la scienza”. Così la giovane attivista svedese per l’ambiente Greta Thunberg, intervenendo al World Economic Forum di Davos. “Le persone stanno morendo” a causa dei cambiamenti climatici, ha sottolineato Thunberg. “Non credo di aver visto nessun media riprendere questi dati. So che non volete parlarne, ma io continuerò a ripeterli finché non lo farete”, ha aggiunto l’attivista svedese. Video Facebook/World Economic Forum L'articolo Forum economico di Davos, l’intervento di Greta: “Media e politici non vogliono parlare di cambiamenti climatici. Io continuerò a farlo” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

