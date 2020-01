Foggia, incidente a Lucera: finisce con l’auto contro un muretto, Luca muore a 22 anni (Di martedì 21 gennaio 2020) Il grave incidente stradale intorno all’una della notte del 20 gennaio in agro di Lucera (Foggia). La vittima, un ventiduenne del posto che si chiamava Luca Monferrante, viaggiava solo a bordo di una Lancia Musa quando avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro un muro. Oggi i funerali del giovane. fanpage

infoitinterno : Foggia, incidente sulla Tangenziale: coinvolto mezzo pesante - vitotroilo : Incidente 16 bis, disagi per chi proviene da Bisceglie in direzione Foggia - princigallomich : FOGGIA – DUE MORTI IN UN INCIDENTE STRADALE TRA UN PULLMAN FERGARGANO E UN’AUTO -