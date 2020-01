Davos 2020: di che cosa si parlerà? Greta ci sarà? (Di martedì 21 gennaio 2020) Tremila delegati, fra cui 53 capi di stato, si riuniscono oggi nella località sciistica di Davos, sulle Alpi, in Svizzera, per il 50esimo anniversario del World Economic Forum (Wef). Il meeting annuale di leader politici, manager, membri della società civile e accademici comincia oggi e dura quattro giorni. Gli argomenti Il titolo scelto per questa edizione del meeting è «Stakeholder per un mondo coeso e sostenibile». La sfida al cambiamento climatico è il tema centrale del World Economic Forum, ma si parlerà anche di tensioni sociali e disuguaglianza, a partire dal rapporto pubblicato da Oxfam che segnala che nel mondo 2mila persone hanno un patrimonio superiore a quella dei 4,6 miliardi di persone più povere sulla Terra, ossia il 60% della popolazione mondiale. E, ancora, della crisi della globalizzazione e delle tensioni geopolitiche attuali, a partire dall’Iran e dalla Libia. Gli ... vanityfair

CarloStagnaro : [thread] Pochi fortunati possiedono più ricchezze di miliardi di poveracci. Anche quest’anno, @Oxfam diffonde il su… - CarloStagnaro : @Oxfam Nel passato, un numero sempre più ampio di economisti ha denunciato la metodologia di @oxfam, che confronta… - repubblica : Davos, Greta: 'Tutti parlano di clima ma non è cambiato niente' [aggiornamento delle 10:02] -