Cyberpunk 2077 è in sviluppo attivo da oltre 8 anni (Di martedì 21 gennaio 2020) Cyberpunk 2077 di CDPR ha recentemente subito un rinvio e, dunque, bisognerà attendere qualche mese in più prima di mettere le mani sull'attesissimo RPG.Il gioco risulta in sviluppo almeno dal lontano 2012 ma, ultimamente, è ricomparso il video della CD Projekt Red Summer Conference del marzo dello stesso anno. In questa occasione si parlò per la prima volta di Cyberpunk 2077, quando Marcin Iwiński, co-founder di CDPR lo definì non un gioco di Cyberpunk ma "IL gioco di Cyberpunk".All'epoca, però, le attenzioni erano tutte rivolte a The Witcher 3, che sarebbe uscito qualche anno dopo. I fan erano in attesa di un nuovo capitolo della serie e l'annuncio di Cyberpunk passò, inevitabilmente, in sordina. Senza il terzo gioco della saga di The Witcher, lo studio non aveva tutti gli occhi puntati addosso (come poi accaduto).Leggi altro... eurogamer

