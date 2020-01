Crew Dragon: La navicella di Space X pronta a volare con equipaggio (Di martedì 21 gennaio 2020) Crew Dragon: La navicella di Space X pronta a volare con equipaggio Space X, azienda del noto miliardario sudafricano Elon Musk, ha portato a termine l’ultimo dei test previsti prima che la navicella Crew Dragon possa finalmente prendere il volo nello spazio con un equipaggio a bordo. Sarebbe la prima missione con equipaggio per la NASA da quando terminò il programma “Space Shuttle” nel 2011. Il test consisteva nella distruzione del razzo vettore Falcon 9 mentre la navicella Crew Dragon atterrava nell’oceano della Florida. Il test è avvenuto con successo in piena sicurezza ed era l’ultimo test prima di autorizzare la navicella ad effettuare i primi voli commerciali nello spazio con esseri umani a bordo, il primo dei quali avverrà con gli astronauti della NASA Bob Behnken e Doug Hurley. LEGGI ANCHE: Proxima Centauri c, nuova Super Terra scoperta dagli astronomi ... termometropolitico

